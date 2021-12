Fiorentina, Callejon resta fino al termine della stagione ma il rinnovo appare difficile

vedi letture

Come riporta La Nazione, il probabile arrivo di Ikone in casa Fiorentina poteva essere il preludio di una cessione a gennaio di Callejon, ma lo spagnolo ha trovato spesso spazio e la considerazione di Italiano, tanto che è stato impiegato con continuità anche se le sue prestazioni non sono sempre state all’altezza del suo pedigree. L’ex Napoli è cresciuto molto, infatti si ipotizzava un possibile rinnovo. Aspetto difficile, questo, ma la sua permanenza a Firenze fino a fine stagione pare non essere in dubbio.