Fiorentina, Castrovilli è vicino al rinnovo con i viola: altri due anni con opzione per il terzo

Sportmediaset è sicura: Gaetano Castrovilli rinnoverà con la Fiorentina. Come riporta l'emittente, il centrocampista con il contratto in scadenza nel 2024 è pronto ad allungare il suo rapporto con i viola per altri due anni con opzione per il terzo.