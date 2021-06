Fiorentina, con Lirola al Marsiglia il piano B per la fascia porta a Davide Zappacosta

Il Corriere dello Sport - Stadio scrive che la Fiorentina ha pronto il piano B in caso di addio di Pol Lirola sulla fascia destra. Il nome è quello di Davide Zappacosta, tornato al Chelsea dopo il prestito al Genoa. Il primo passo dovrà essere dell'Olympique Marsiglia affinché offra una cifra consona per Lirola, poi la Fiorentina ha scelto Zappacosta come obiettivo numero 1 per la fascia destra che rimarrebbe sguarnita. Restano sullo sfondo Celik, Molina e Weigandt.