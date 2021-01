Fiorentina-Crotone 2-1. I viola riscattano il ko di Napoli. Decidono Bonaventura e Vlahovic.

Fiorentina-Crotone 2-1

Marcatori: 20’ Bonaventura, 32’ Vlahovic, 66’ Simy

Vincere per la Fiorentina significherebbe cancellare il terribile 6-0 di Napoli. Per il Crotone, invece, altri tre punti rappresenterebbero la svolta dopo la vittoria sul Benevento nell’ultimo turno di campionato. Su queste basi al Franchi lo scontro salvezza fra due formazioni con obiettivi iniziali ben diversi si sono date battaglia. Sul piano tattico schieramenti a specchio: 3-5-2 per entrambe. Ribery-Vlahovic coppia collaudata del fronte offensivo gigliato contro Messias-Simy, leader dell’attacco pitagorico.

Uno-due viola. Crotone in bambola - La partita inizia subito su buoni ritmi, a riprova della voglia di entrambe le formazioni di togliersi dalle sabbie mobili della classifica. La prima occasione del match arriva al 9’ con una punizione conquistata bene sui 20 metri da Castrovilli per fallo di Djidji. Piazzato affidato a Biraghi che però spara alto col suo sinistro. Al 20’ Fiorentina in vantaggio con un fantastico gol di Giacomo Bonaventura. Bellissimo tiro al volo dell’ex Milan che mette il pallone sotto l’incrocio dopo una grande iniziativa personale di Castrovilli, palla nel mezzo ribattuta e palla sui piedi sul 5 viola che insacca. Il Crotone riparte subito all’attacco più con foga che lucidità. Al 23’ Fiorentina ancora pericolosa con Vlahovic che sfrutta un batti e ribatti al limite della propria aria per partire in solitaria verso Cordaz. Entrato in aria il tiro viene ribattuto dalla provvidenziale scivolata di Marrone. Grande azione della Fiorentina per il raddoppio di Vlahovic. Azione iniziata ancora una volta da Castrovilli che serve RIbery sulla sinistra, palla in area per il centravanti serbo che insacca al 32’. Da parte della formazione di Stroppa la risposta arriva solo da folate sporadiche, affidate più alle giocate singole di Messias o di un Reca propositivo sulla sinistra.

Simy tiene vivo il Crotone - La ripresa inizia con gli stessi effettivi. E sulla stessa falsariga tanto che Vlahovic manca il 3-0 con il secondo sigillo personale inciampando sul pallone al momento della conclusione al 50’. Tre minuti dopo a bussare dalle parti di Cordaz è Bonaventura con un tiro dalla distanza, bloccato però dall’estremo calabrese. Sul ribaltamento di fronte tiro dalla distanza di Messias alto e lento che Dragowski controlla nonostante il tentativo di inserimento in extremis di Reca. Lo stesso ex Atalanta tenta di fare tutto da solo con un tiro dalla estrema sinistra che non impensierisce la retroguardia viola. Al 58’ viola di nuovo pericolosi su angolo di Biraghi e colpo di testa di Milenkovic che impatta ma senza troppa potenza. Un minuto dopo miracolo di Cordaz su colpo di testa di Vlahovic in corsa dopo cross dalla destra di Bonaventura. Al 60’ primo cambio del match per il Crotone con Benali che prende il posto di Vulic. Al 66’ il Crotone torna in partita con il gol di Simy che butta in rete il cross di Pedro Pereira trafiggendo Dragowski da un metro. Al 68’ doppio cambio per i viola: dentro Martinez Quarta e Kouame al posto di Igor e Vlahovic. Successivamente all’ingresso dell’ex Genoa i viola provano a sfruttare ancora di più gli spazi lasciati dagli avversari con un paio di incursioni pericolose ma non concretizzate. Al 77’ altro cambio per Stroppa con Siligardi che prende il posto di Zanellato. All’85’ altro doppio cambio per i viola con Ribery e Castrovilli che lasciano il posto a Borja Valero e Pulgar. Stessa cosa per il Crotone che toglie Messias e Luperto per Golemic e Rojas. In pieno recupero Viola ancora vicini al terzo gol con Pulgar che in scivolata calcia da fuori area mandano il pallone fuori di un soffio un pallone lavorato da Borja Valero, prima, e Kouame, poi.

La partita finisce praticamente qui con la Fiorentina che riscatta il brutto ko di Napoli salendo a quota 21 punti in attesa dello scontro salvezza del prossimo weekend contro il Torino. Crotone che, invece, non ripete quando di buono fatto col Benevento rimanendo all'ultimo posto in classifica con 12 punti.