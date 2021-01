Fiorentina-Crotone, i convocati di Stroppa: out Riviere. Cuomo ai box per 30 giorni

Sono 24 i convocati da Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, per la gara di domani contro la Fiorentina. Prima convocazione per il giovanissimo difensore Giovanni D’Aprile (classe 2005). Riviere, a causa di un affaticamento, non prenderà parte alla trasferta. Il difensore Cuomo è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo ileo della coscia destra è starà fuori per circa 30 giorni.

Portieri: Cordaz, Festa, Crespi.

Difensori: Golemic, Magallan, Luperto, Djidji, Rispoli, Marrone, D’Aprile, Reca.

Centrocampisti: Benali, Rojas, Zanellato, Mazzotta, Pedro Pereira, Petriccione, Ranieri, Vulic, Eduardo.

Attaccanti: Dragus, Simy, Siligardi, Messias.