Ufficiale Arkadiusz Reca torna in patria. Il terzino polacco firma con il Legia fino al 2028

Arkadiusz Reca torna in Polonia. Il terzino ha firmato un contratto con il Legia Varsavia valido fino alla fine della stagione 2027/28. Reca, 30 anni, vanta una carriera ricca di esperienza in Serie A, dove ha disputato oltre 100 partite. Alto 187 cm, è noto per le sue doti fisiche e la versatilità nel giocare sulla corsia sinistra, ricoprendo sia il ruolo di terzino che di esterno a tutta fascia. Arriva al Legia dopo una stagione nello Spezia in Serie B, ma ha precedentemente militato anche nell'Atalanta e nel Crotone.

"Questa esperienza all'estero mi ha cambiato come giocatore e come persona. Sono felice di essere a Varsavia. Ho scelto il Legia perché è il club più grande della Polonia. Tornando nel mio Paese, volevo trovare un posto dove continuare a crescere. Con il Legia voglio vincere trofei", ha dichiarato il nuovo acquisto. Reca ha collezionato 15 presenze con la nazionale polacca, debuttando nel 2018 contro l'Italia in UEFA Nations League. È stato anche convocato per il Mondiale 2022.

Il direttore sportivo del Legia, Michał Żewłakow, ha commentato: "Arek porterà velocità, resistenza e la capacità di giocare su due posizioni sulla sinistra. Questi sono i suoi punti di forza e sono convinto che migliorerà la qualità della squadra, permettendo al mister Edward Iordănescu di fare scelte più mirate per ogni partita". Reca indosserà la maglia numero 13.