Fiorentina, decisione presa: Milenkovic non partirà nel mercato di gennaio

La Fiorentina non cederà Nikola Milenkovic a gennaio. Negli ultimi giorni si è vociferato di un possibile interesse da parte dell'Inter per il difensore serbo in caso di partenza di Skriniar, ma l'affare non verrà concluso, quantomeno nel mercato invernale. Commisso e i dirigenti non vogliono privarsi dell'elemento chiave della difesa viola a metà stagione.