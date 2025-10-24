Fiorentina, Dzeko scherza: "In futuro voglio essere ancor più vecchio e con qualche gol in più"

Autore del secondo gol con la maglia viola, Edin Dzeko ha parlato così nel post partita di Rapid Vienna Fiorentina ai canali ufficiali del club gigliato: "Vincere fa sempre bene, siamo tutti molto più contenti perché vincere in Europa, e farlo fuori casa, non è mai facile. Oggi abbiamo fatto una bella prestazione, vincere 3-0 ci dà fiducia per le prossime. Il secondo gol era importante perché ultimamente, anche in Serie A, siamo andati in vantaggio senza riuscire poi a chiudere la partita. Sull’1-0 i nostri avversari potevano trovare il pari, mentre così eravamo più tranquilli".

Prosegue poi sul gol: “E’ sempre bello fare gol, e lo è ancora di più in Europa. Spero che in futuro sarò ancora più ‘vecchio’ e con qualche gol in più. I movimenti in area di rigore? E’ il mio mestiere, ho fatto tanti gol. Ringrazio Fortini per il bellissimo cross, il merito è anche suo“.

Infine, sulla Serie A: "Ultimamente non stiamo facendo bene in Serie A, nemmeno i tifosi possono essere contenti, ma devono sostenerci perché insieme è tutto molto più semplice. Non sarà facile perché abbiamo la pressione di non aver vinto ancora una gara in campionato. Il Bologna è una bella squadra, con un grande allenatore. Dobbiamo tutti dare qualcosa in più, quello che stiamo facendo non basta, bisogna aiutarsi maggiormente in campo per vincere le partite".