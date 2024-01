Fiorentina, è l'ora di Nico Gonzalez: contro l'Inter ci sarà, ma solo dalla panchina

vedi letture

Nico Gonzalez ci sarà contro l'Inter. La notizia che più fa sorridere i tifosi della Fiorentina dopo partite complicate è questa, finalmente l'argentino è pronto a rientrare. L'ex Stoccarda avrà a disposizione una settimana intera di allenamenti per cercare di raggiungere la migliore condizione fisica possibile, ma nella migliore delle ipotesi non avrà comunque più di 30 minuti sulle gambe.

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, è dunque probabile che giochi solamente uno spezzone, partendo dalla panchina. Serve un lavoro specifico da svolgere in settimana, ma già mercoledì a Riyadh era tornato in gruppo a più di un mese dall'infortunio ai flessori che lo costrinse a lasciare il campo in barella in Conference League contro il Ferencvaros di Dejan Stankovic.

Lo stesso Vincenzo Italiano in conferenza stampa la scorsa settimana ha predicato cautela: "Nico è guarito, ma ha fatto venti minuti di allenamento con la squadra. Sta rientrando dopo tantissimo tempo". In un'intervista a La Gazzetta dello Sport lo ha recentemente elogiato pure Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina campione del mondo in carica: "Nico Gonzalez è un jolly pazzesco, però deve crescere da un punto di vista, ovvero il fisico. Non può infortunarsi così spesso, deve capire come gestire il proprio corpo". A riportarlo è il Corriere Fiorentino.