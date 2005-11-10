Per Nico Gonzalez spunta l'ipotesi Milan. E la Juventus può chiedere Fofana come contropartita

L'argentino resta in uscita dai bianconeri e tra le squadre interessate c'è anche il Milan, che può giocarsi la carta Fofana.

Nonostante i giorni passano e la chiusura del mercato si avvicina, il futuro di Nico Gonzalez non dovrebbe essere alla Juventus. Il sentimento tra le due parti è reciproco: l'argentino non vuole restare a Torino, i bianconeri sperano in un addio per fare cassa. L'obiettivo di Nico è sempre stato quello di tornare all'Atletico Madrid, ma adesso spunta anche l'ipotesi permanenza in Serie A.

Per Nico Gonzalez c'è l'ipotesi Milan

In questo inseguirsi di voci di mercato, Nico Gonzalez può finire a Milano. Nonostante l'interesse dell'Inter, adesso è il Milan ad essere sullo sfondo. il club rossonero, scrive Tuttosport, ha deciso di avviare una rivoluzione e Amorim attende 5-6 innesti. Tar i profili che il tecnico portoghese gradirebbe c'è sicuramente un esterno duttile che sa giocare su entrambe le fasce e tra i giocatori valutati c'è anche Nico Gonzalez.

Ipotesi scambio con Fofana

I rossoneri dalla loro hanno anche la carta Fofana da potersi giocare. La Juventus cerca un mediano e, anche se Kessie resta la prima scelta, il francese del Milan resta un'opzione. E chissà che alla fine non possa crearsi il presupposto per uno scambio con Nico Gonzalez.