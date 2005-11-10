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La Fiorentina va di fretta: pressing su Joao Mario, la Juve apre al prestito. La situazione

La Fiorentina va di fretta: pressing su Joao Mario, la Juve apre al prestito. La situazione TUTTOmercatoWEB
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Yvonne Alessandro
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 11:24Serie A
Un prestito al Bologna e il ritorno alla Juventus, ma per Joao Mario si prospetta una nuova partenza: la Fiorentina in pressing su di lui, affare possibile così

La Fiorentina continua a lavorare sugli esterni dopo un mercato già scoppiettante con sei acquisti: ufficializzato ieri Christ Inao Oulai, manca solo l'ok di Mourinho per Victor Valdepeñas, terzino mancino spagnolo che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Paratici però non si ferma, soprattutto in vista di un possibile addio di Dodô, molto richiesto in Italia e all'estero: il nome caldo per sostituirlo è quello di Joao Mario, laterale portoghese della Juventus rientrato dal prestito al Bologna e considerato ormai fuori dai piani bianconeri. E il club avrebbe aperto alla partenza in prestito, secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport.

Perché proprio lui

Joao Mario piace alla Fiorentina per la sua duttilità (può giocare su entrambe le fasce) e per l'esperienza già maturata in Serie A. Di recente Spalletti lo ha impiegato nel secondo tempo dell'amichevole con il Basilea (0-0), facendolo entrare al posto di Kalulu. La Viola punta a strappare un prestito, anche oneroso, con diritto di riscatto, per non gravare ulteriormente sul bilancio dopo le spese già sostenute in questa sessione.

Cosa filtra

Molto dipenderà però dall'evolversi della situazione legata a Dodo: senza la sua cessione, l'urgenza per un nuovo terzino verrebbe meno, a meno che Fabio Grosso non scelga di puntare definitivamente su Jimenez, oggi adattato esterno alto per necessità. Prosegue infine la ricerca sulle fasce offensive, reparto in cui al momento l'unico titolare di ruolo è Albert Gudmundsson: Luca Koleosho resta in stand-by per le alte richieste del Burnley, mentre si continuano a monitorare anche Johan Bakayoko, Matteo Cancellieri e Cristian Volpato.

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