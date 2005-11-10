TMW Fiorentina, proseguono i contatti per Joao Mario: c'è anche il Sassuolo

La Fiorentina prosegue senza sosta la sua rivoluzione e dopo aver ufficializzato già cinque acquisti è al lavoro ormai da qualche settimana anche per trovare l'accordo con la Juventus per portare a Firenze Joao Mario.

C'è anche il Sassuolo

I viola non sono però l'unico club di Serie A sul terzino portoghese, arrivato l'anno scorso nello scambio tra la Vecchia Signora e il Porto che ha visto Alberto Costa fare il percorso inverso e poi trasferitosi al Bologna per la seconda parte della stagione. Secondo quanto appreso dalla redazione di Tuttomercatoweb, sul giocatore c'è infatti anche il Sassuolo, che lo ha individuato come possibile colpo per Alberto Aquilani.