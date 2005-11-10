Fiorentina, Grosso rivuole Thorstvedt: il prezzo richiesto dal Sassuolo per liberarlo

Mentre Kristian Thorstvedt incrocia le dita per avere una possibilità in campo al Mondiale con la Norvegia, il futuro del centrocampista classe '99 non passa inosservato dalle parti della Fiorentina. Anzi, pende verso la Viola e lontano dal Sassuolo, dove è arrivato di recente il suo vecchio allenatore Fabio Grosso.

L’ultima stagione del centrocampista è stata di livello (4 gol e altrettanti assist), così il tecnico romano vorrebbe riaverlo con sé ma nel club gigliato. Stessa posizione dalla dirigenza della Fiorentina. E il giocatore? Ha accolto con piacere l’interesse dei toscani, aprendo al trasferimento, ora però bisognerà aprire una trattativa con i neroverdi della famiglia Squinzi.

Nei giorni scorsi è andato in scena l’incontro tra l’agente di Thorstvedt e Fabio Paratici, ds della Fiorentina. I primi contatti sono stati positivi, c’è stata un’apertura convinta da parte del giocatore, colpito dal progetto dei viola, intenzionati a tornare presto a lottare per l’Europa dopo un’annata assai deludente. La valutazione del giocatore è intorno ai 15 milioni, ma il club gigliato in questo momento dovrà dividersi tra cessioni prioritarie e richieste di Grosso. Per non deludere il nuovo mister.