Fiorentina, i rinnovi ad oggi non preoccupano. La prossima firma può essere di Bonaventura

La Fiorentina si gode una classifica che fa sorridere e proverà ad aggiungere qualità alla rosa di Vincenzo Italiano, soprattutto nella batteria degli esterni offensivi, nel mercato di gennaio. Parallelamente però la società del presidente Rocco Commisso porta avanti anche le varie trattative per i rinnovi dei contratti di alcuni dei protagonisti della squadra. Su tutti, quella legata al futuro di Giacomo Bonaventura: il numero 5 sta disputando una delle sue migliori stagioni dal punto di vista statistico e anche per questo i viola puntano al prolungamento. Il giocatore attualmente è legato alla Fiorentina fino al 2024 con opzione al 2025 al raggiungimento di determinate condizioni, ma l’idea su cui stanno lavorando le parti è quella di arrivare ad una firma fino al 2025 con ozpione per una ulteriore stagione. Le sensazioni sono tutte positive e presto potrebbe arrivare la fumata bianca.

Un’altra situazione che potrebbe presto evolversi positivamente è quella di Lucas Martinez Quarta: strana la parabola del centrale argentino in questa stagione, visto che la scorsa estate sembrava ad un centimetro dalla cessione al Betis salvo poi restare e diventare a tutti gli effetti un titolare della retroguardia viola. Il suo contratto scadrà nel 2025 e non è da escludere che nelle prossime settimane la società ed il suo agente si vedano nuovamente per ritoccare la data. Da monitorare, infine, le situazioni di Duncan e Kouame, i cui attuali accordi termineranno alla fine di questa stagione.