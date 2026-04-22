Fiorentina, il futuro di Bianco sarà ancora in Grecia? Il PAOK valuta il riscatto

Il futuro di Alessandro Bianco resta ancora tutto da definire. Il centrocampista, attualmente in prestito al PAOK, si prepara a chiudere la stagione con la finale di Coppa di Grecia contro l’OFI Creta in programma sabato.

Nel corso dell’annata, il classe 2002 ha collezionato 20 presenze e 2 gol, con il club di Salonicco che sta valutando se esercitare il diritto di riscatto. La cifra fissata per l’eventuale acquisto si aggira intorno ai 4 milioni di euro e, secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, una decisione definitiva dovrebbe arrivare entro il prossimo mese.

Intanto, la scorsa settimana si è registrata la visita dell’agente del giocatore, Beppe Galli, al Viola Park, quartier generale della Fiorentina. Un incontro che potrebbe essere servito proprio per fare il punto sulla situazione del giovane centrocampista.