Fiorentina, il Milan mette sul piatto 20 milioni per Amrabat: secco no di Commisso

È stato l’acquisto più oneroso della Fiorentina, un'operazione voluta dal presidente Rocco Commisso, ma Sofyan Amrabat fin qui ha un po' deluso le aspettative disputando una stagione appena sufficiente. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, sottolineando come abbiano influito sul suo rendimento non eccellente anche le scelte tattiche che lo hanno coinvolto, oltre a qualche rumor inventato su uno scontro con Cesare Prandelli. Contro l'Atalanta però per Amrabat le cose devono cambiare: sarà tra gli undici titolari - scrive la rosea - e Iachini avrà bisogno della sua versione migliore. Sul mercato si è già fatto avanti il Milan, pronto a mettere sul piatto i 20 milioni spesi per lui dalla Fiorentina: no secco di Commisso che non vuole sia toccato il suo pupillo.