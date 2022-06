Fiorentina, in caso di addio a Milenkovic c'è la pista Senesi: già avviati i contatti col Feyenoord

vedi letture

L'edizione odierna de Il Tirreno spiega che il nome di Marcos Senesi è uno dei più convincenti in casa Fiorentina, in caso di partenza di Milenkovic. La trattativa con il Feyenoord è avviata. Si guarda però anche ad altri nomi, come quello di Denayer del Lione, Mbemba del Porto o Umtiti del Barcellona.