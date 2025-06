TMW Roma, sguardo in Premier per la difesa. Sondaggio per Marcos Senesi, le cifre

Potrebbe non fermarsi qui la rivoluzione nella difesa del Bournemouth. Perché dopo Dean Huijsen finito al Real Madrid, Ilya Zabarnyi che è inseguito da Paris Saint Germain e Newcastle, più Milos Kerkez che è ufficiale al Liverpool, anche Marcos Senesi potrebbe finire sul mercato. L'esplosione dei giovani terribili ha avuto conseguenze pure per il difensore italoargentino, finito in panchina più volte nel corso della stagione. Solo 17 le presenze in Premier League con le Cherries, anche a causa di un infortunio alla coscia, lo stesso che ha poi dato il via libera a Huijsen per giocare praticamente sempre.

Potrebbe essere un titolare del Bournemouth che verrà, ma nelle ultime ore è stato condotto un sondaggio dalla Roma per il difensore centrale. Da capire se ci sarà un ulteriore affondo, ma la valutazione è di circa 15 milioni di euro, con Senesi che ha compiuto 28 anni solamente lo scorso maggio. Potrebbe essere l'alternativa - meno costosa - a Lucumì, per cui il Bologna continua a chiedere la clausola di risoluzione di 28 milioni di euro.

Negli scorsi anni diversi club erano stati accostati a Senesi. Dal Milan all'Inter, passando per l'Atalanta e anche la Juventus. Del resto Senesi era stato acquistato nell'agosto del 2022 proprio per 15 milioni (più 2 di bonus). In Spagna piace a Villarreal e Real Sociedad.