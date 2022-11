Fiorentina, in caso di addio di Gollini tutto su Cragno. Sul portiere c'è anche il Napoli

In casa Fiorentina, scrive oggi il QS, potrebbero presto partire valutazioni su Pierluigi Gollini. Arrivato in estate in prestito dal Tottenham, l'ex Atalanta non ha trovato fin qui particolare spazio e a gennaio potrebbero esserci movimenti in questo senso. Dovesse esserci una separazione, ecco che la Fiorentina tornerebbe su Alessio Cragno, portiere di proprietà del Cagliari ma oggi al Monza. Nel club di Berlusconi non sta trovando spazio, con Di Gregorio che era il titolare di Stroppa e lo è oggi con Palladino. Per questo il numero uno si sta guardando intorno e oltre alla Fiorentina su di lui sono arrivati gli interessamenti del Napoli.