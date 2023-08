Fiorentina, Italiano: "Gli ultimi arrivati stanno facendo fatica. Col Lecce voglio una reazione"

Ai canali ufficiali della Fiorentina il tecnico Vincenzo Italiano ha parlato così prima della gara di campionato contro il Lecce: "Quello che ci rimane della sconfitta col Rapid Vienna è che non va sottovalutato nulla, dalla concentrazione in poi. In Europa si va a giocare su campi caldissimi, con squadre preparate. Abbiamo sofferto il primo tempo, loro mettevano pressione e noi abbiamo messo poca qualità. Ma la reazione è stata buona e ce la portiamo dietro, soprattutto per la gara di ritorno. Siamo pronti a fare meglio dell’andata".

Come sta la squadra?

"La preoccupazione maggiore, oltre all’aspetto mentale, è quella del recupero. Fa molto caldo, la fatica si fa sentire. Poi a livello mentale abbiamo solo perso una partita, è l’inizio di una nuova stagione e dobbiamo stare sereni, reagendo e proponendo ciò che ci ha fatto togliere soddisfazioni. Dobbiamo ridurre gli errori e rimanere concentrati: è questa la strada, lo abbiamo dimostrato già l’anno scorso".

Domani arriva il Lecce.

“È una squadra che sia in Coppa Italia che con l’esordio in Serie A ha mostrato di essere in condizione. Ha tanti giocatori rapidi, è un altro test. Il Lecce è pericoloso soprattutto davanti, ha cambiato allenatore ma ha mantenuto la stessa struttura. Bisogna far valere il fattore campo”.

Come procede l’inserimento dei nuovi?

“Bene, alcuni sono arrivati molto prima e ormai hanno capito dove si trovano. Cercano di crescere seduta dopo seduta, mentre chi è arrivato alla fine sta facendo fatica. Ma sono convinto che abbiamo aggiunto qualità, con gente intelligente e che farà parte di una squadra vera”.

Col Lecce è anche l’esordio in casa.

“Dobbiamo reagire alla sconfitta di giovedì, domani ci sarà tutto lo stadio a spingerci e a darci la fame che serve. Sarà la prima in casa, vogliamo ben figurare e reagire, dando il massimo”.

Lei ha sempre detto “partita dopo partita”.

“Lo confermo. Partita dopo partita: essere concentrati nell’impegno immediato, che adesso è il Lecce. Poi prepareremo il ritorno col Rapid, ma ora c’è il Lecce e dobbiamo essere da subito dentro la gara”.