Fiorentina, Italiano: "La differenza l'ha fatta la qualità nel difendere i gol presi"

vedi letture

Questo il commento di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato in sala stampa dopo la sconfitta interna contro la Lazio (fonte FirenzeViola.it): "La differenza l'ha fatta la qualità nel difendere i gol presi. Nel primo tempo mi era piaciuta la squadra poi si è rotto l'equilibrio e dopo il primo gol quando provi a pareggiare poi loro ti puniscono, perché sono cinici. Dispiace per lo 0-3 che non ci stava".

Squadra senza Vlahovic? "Era una partita difficle a prescindere perché la Lazio è organizzata, lo sapevamo. Dobbiamo far inserire i nuovi velocemente e chi è arrivato deve essere veloce a farlo e a concretizzato quello che la squadra crea per loro. Ripartiremo come fatto le altre volte"

Cosa ha detto alla squadra? "Di archiviare e ripartire e andare a fare un'altra ottima partita visto che ci aspetta l'Atalanta. E' successo già altre volte di ripartire da situazioni difficili. La squadra fino al loro gol è stata squadra vera, a livello psicologico staremo male fino a domani poi ripartiremo".

Squalifiche di Bonaventura e Torreira? Non mi piacicono questo tipo di espulsioni, i ragazzi lo sanno, bisogna stare lucidi. Si compromette la gara in corso e quella successiva. Bonaventura ci stava perché era diffidato, ma mi fa arrabbiare un altro cartellino rosso e chi ha sbagliato capirà".

Rifarebbe le scelte in difesa? Le scelte vengono fatte dopo il lavoro al centro sportivo e sono corrette all'inizio e in altre situazioni quella linea difensiva ha fatto bene. Abbiamo preso gol evitabili ma siamo stati sempre in gara a parte gli errori nella lettura delle situazioni.