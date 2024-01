Live TMW Fiorentina, Italiano sul mercato: "Non mi aspetto nulla, a posto così. Non rispondo"

23:05 - Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, parla in conferenza stampa dopo la sconfitta casalinga contro l'Inter.

23:14 - Inizia la conferenza stampa.

Che partita ha visto?

"Ho visto un'ottima Fiorentina, che ha messo in difficoltà una delle squadre più forti d'Europa. Con uomini schierati anche in maniera diversa abbiamo fatto una bella partita, mi dispiace per i rigori che ci penalizzano troppo. Tre errori, tre sconfitte, non facciamo risultato dopo un'ottima prestazione".

Vi è mancato il gol.

"Nzola ha avuto delle occasioni, prima del rigore se entra quel colpo di testa andiamo 1-1. Ci vuole concretezza in quella zona di campo, oggi secondo me abbiamo fatto meglio delle ultime uscite, con o senza palla. Abbiamo limitato l'Inter e avuto coraggio, siamo stati sempre presenti in zona offensiva. Mi dispiace per il risultato e ancora di più per i ragazzi".

Che si attende dal mercato?

"Niente, a posto così. Non rispondo sul mercato".

Che problema ha avuto Sottil? Gonzalez quando rientra?

"Sottil ha avuto un problema e non volevamo rischiare. Gonzalez è pienamente recuperato, inizierà pian piano ad aumentare minutaggio. Veniva da una lesione, non si scherza".

Faraoni si sta inserendo bene.

"Ci darà la possibilità di far crescere Kayode. Mi è piaciuto da subito e oggi secondo me si è comportato bene. Ha assimilato le cose che gli chiediamo, ha fatto un'ottima partita".

Chi la spunta tra Inter e Juve?

"Sono le più forti, pure il Milan può rientrare. Certo, hanno vantaggio e se ottengono vittorie come oggi sono proiettate ad andare fino in fondo. Per noi oggi è stata una sconfitta in fotocopia di quella con la Juventus. Dobbiamo limare il gap con queste corazzate".

23:20 - Termina la conferenza stampa.