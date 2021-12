Fiorentina, Italiano: "Vlahovic ha una concretezza decisiva. Gennaio? Penso solo alle prossime 3"

Intervenuto in conferenza stampa il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato del centravanti Dusan Vlahovic soffermandosi anche sul futuro del serbo: "C’è stato un momento del campionato in cui non riuscivamo ad arrivare bene ai nostri attaccanti, adesso riusciamo a servirli bene, avere una punta a quota 15 gol per noi è una soddisfazione enorme. Ora Dusan ha una concretezza decisiva, oggi però sono contento anche per Maleh e per Sottil che ha fatto l’assist: questo è lo spirito di una squadra che vuol fare le cose per bene. - continua Italiano come riporta Firenzeviola.it - In questo momento non ho paura di nulla tranne che far bene nelle ultime tre gare. L’obiettivo è quello di fare ottime cose anche se non ho mai nominato la parola Europa. Noi però vogliamo mantenere questa classifica. Nell’abbraccio che mi ha dato, Vlahovic mi ha ricordato che siamo riusciti a fare gol in una situazione provata in allenamento”.