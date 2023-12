Fiorentina, Kayode: "Dobbiamo servire meglio i nostri attaccanti, è questa la nostra missione"

Michael Kayode, terzino della Fiorentina, tornato in campo ieri nel match di Conference League contro il Genk dopo una lunga assenza per un problema alla caviglia, ha parlato ai microfoni di UEFA.com: "Sono stato fuori per un mese a causa di questo infortunio alla caviglia. Sono tornato in gruppo la scorsa settimana, con il Genk mister Italiano mi ha fatto giocare. Sono davvero contento. Dobbiamo migliore e servire meglio i nostri attaccanti, questo è il nostro compito".

L'esultanza dopo il rigore conquistato?

"Ho festeggiato come un pazzo dopo aver conquistato il rigore perché ero davvero contento, avevamo davvero bisogno di vincere questa gara. Sono contento di aver aiutato la squadra, ora dobbiamo continuare in questa direzione: vincere il girone è davvero importante".