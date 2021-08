Fiorentina, M. Quarta: "Italiano allenatore preparato. La sua idea si vedeva già allo Spezia"

vedi letture

Lucas Martinez Quarta, che oggi ha terminato il periodo di "bolla" dopo il rientro dall'Argentina, ha parlato ai media ufficiali della Fiorentina: "Devo dire che sono contento che Nico Gonzalez sia qui. E' un argentino in più, e spero che con lui vada tutto bene. Gli ho detto che troverà una bella città, probabilmente con un ambiente molto simile a quello che c'è in Argentina, soprattutto dal punto di vista dei tifosi, che sono davvero molto calorosi. Avere i tifosi allo stadio per noi argentini è un aspetto importante".

Cosa pensa di Italiano?

"E' un allenatore molto preparato, la sua idea di gioco si notava già allo Spezia. Stiamo cercando di afferrare i suoi concetti e quando questi saranno più chiari per noi sarà più facile".

In quale ruolo pensa di poter dare di più?

"Penso solo ad allenarmi e a giocare, poi ovviamente le decisioni spettano al tecnico. Uno può giocare come no, si gioca in 11 ma è normale che uno voglia sempre giocare. Se ciò non sarà possibile si può sostenere la squadra da fuori, come ho fatto con la mia Nazionale anche in Coppa America. A volte è importante anche chi resta fuori".