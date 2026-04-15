Live TMW Fiorentina, Mandragora: "Tante volte subito una rimonta. Domani potrebbe toccare a noi"

Giornata di vigilia in casa Fiorentina, domani chiamata a ribaltare contro il Crystal Palace il 3-0 in favore degli inglesi maturato a Selhurst Park. Al Franchi va in scena a partire dalle 21:00 la gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League. Alle 12:30 Rolando Mandragora interviene in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

Ore 12:30 - inizia la conferenza stampa

Non le dispiace aver concesso meno energie a questa competizione?

"Siamo riusciti a tenerla viva e siano ancora in corsa. Servirà un'impresa ma noi crediamo nel miracolo".

Domani servirà anche un aiuto dal Palace?

"Negli anni passati abbiamo subito spesso rimonte nella gara di ritorno. Potrebbe essere la volta giusta per farla noi, certo servirà una partita perfetta e che il palace ci concederà qualcosa. Sarà difficile ma ci crediamo".

Ha un appello per i tifosi? Sentite la responsabilità del risultato a Londra?

"Con il sostegno dei tifosi possiamo fare qualcosa di speciale. All'andata non volevamo deluderli con un risultato così netto. Ma in gran parte della partita c'è stata prestazione, ci sono state occasioni. In casa proveremo a fare la partita e a riprenderla anche se loro sono forti, completi, concreti e con grande individualità".

Quanto ha patito questa stagione?

"È stata un'annata particolare e l'esultanza dell'altra sera è una sorta di liberazione anche se non è finita. Non ci aspettavamo questa stagione, siamo partiti con obiettivi diversi e per cambiarli è serviva umiltà. Non era scontato arrivare a questa situazione".

Cosa è cambiato da fine dicembre?

"Il processo richiede tempo. Da quando è arrivato il Mister abbiamo avuto una svolta e gli va dato onore e merito. Noi abbiamo cercato di cambiare mentalità, perché peggio di così non potevamo fare. Negli ultimi 4 mesi abbiamo avuto una media da Europa e ora siamo vicini a portare il campionato in porto. Non c'è stato un evento specifico, solo tanto lavoro che ha riportato certezze".

Ha percepito in campo il gap con un club di Premier?

"Io sinceramente no. Chiaro che la Premier è di elite, così come lo è la Serie A con i suoi pro e i suoi contro. Ogni partita ha la sua storia e l'andata ci ha detto che loro sono stati più bravi di noi, vedremo se al ritorno saremo più bravi di loro".

Vorrebbe far parte anche della Fiorentina del futuro?

"Penso, credo e vorrei di essere un punto fermo anche per il futuro. Io qui sto bene, ho sposato questo progetto".

Ore 13:08 - finisce la conferenza stampa