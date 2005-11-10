Fiorentina, Mandragora: "Annata deludente... Che possa essere di insegnamento per tutti"

La stagione della Fiorentina non è andata come speravano tifosi, giocatori e membri del club, ma nel calcio c'è sempre un'altra occasione e così con Paratici l'obiettivo è quello di riscattarsi già a partire dal 2026-2027. Rolando Mandragora, uno dei leader dello spogliatoio, ha pubblicato un post su Instagram per caricare l'ambiente prima dell'estate e delle vacanze: "È stata un’annata difficile e deludente… Che possa essere di insegnamento per tutti noi e permetterci di ripartire in maniera diversa! Grazie a tutti. A presto ".

Nella stagione in corso Mandragora ha preso parte a 47 partite, di cui 34 in Serie A, 12 in Conference League e una nei preliminari della competizione, segnando 8 gol e fornendo 4 assist. Tra i migliori nelle fila dei viola, ha un contratto valido fino al 2028 con opzione a favore del club per allungarlo fino al 2029.