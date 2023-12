Fiorentina, Milenkovic contro Lukaku: fermare l'attaccante belga per riscattarsi e rilanciarsi

Sfida dal sapore di Champions all'Olimpico. La Roma ospita la Fiorentina nel match che va a concludere questa domenica calcistica. Giallorossi e viola cercano i tre punti per continuare la loro corsa verso i quartieri alti della classifica. Le due formazioni sono distanti solo di una lunghezza e un successo, da una parte o dall'altra, potrebbe dare una spinta in questo finale di anno solare. Tanti i duelli in campo e uno di questi riguarda Nikola Milenkovic e Romelu Lukaku.

Milenkovic per rilanciarsi

L'edizione fiorentina de La Repubblica pone l'accento proprio sul difensore viola che, si legge, nei big match non è stato impeccabile. L'occasione si presenterà proprio questa sera quando di fronte avrà il belga e l'obiettivo sarà cercare il rilancio e riscattare prestazioni altalenanti.