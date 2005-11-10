Fiorentina, Ndour è sicuro: "Qui si sta costruendo qualcosa di importante ma serve tempo".

Cher Ndour ha rilasciato un'intervista a Tuttosport. Il centrocampista della Fiorentina è tornato sulla sconfitta contro il Frosinone che ha rovinato la festa dei 100 anni dei viola: "Non dovrà più succedere" asserisce il giocatore, che specifica: "Siamo un gruppo giovane che sta cercando di allestire un progetto, purtroppo non lo si può fare in pochi giorni.

Ndour e la tappa fiorentina: "Grazie ai viola posso giocare con continuità nel mio Paese"

A soli 22 anni, Ndour ha già giocato in quattro paesi diversi: Italia, Portogallo, Turchia e Francia. Il Paris Saint-Germain, vendendolo alla Fiorentina, si è riservato il 50% sulla futura rivendita: "Sono felice del mio percorso, la Fiorentina mi ha rilanciato e permesso di giocare con continuità nel mio Paese essendo italiano: può essere un punto d'arrivo". E sulle ambizioni della Fiorentina, anche in ottica Champions, assicura: "Qui si sta costruendo qualcosa di importante per arrivare ai quei livelli ma serve tempo".