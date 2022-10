Fiorentina, numeri impietosi rispetto ad un anno fa: sei punti e sei posizioni in meno

Come sottolinea Il Corriere dello Sport-Stadio, adesso in casa Fiorentina il piatto piange e inizia a far paura. Perché la zona retrocessione è distante quattro lunghezze e i numeri di quest’anno, rapportati a quelli di dodici mesi fa, sono da brividi. E tutti nel segno del sei: sei punti, sei reti segnate e sei posizioni in classifica in meno. Logico dunque che il tecnico mastichi amaro e sia anche preoccupato. Sul conto di Italiano per adesso la società non ha preso posizione ma è chiaro che il pessimo rendimento della squadra imporrà un responso, in un senso o nell’altro. Al momento la posizione dell’ex Spezia non pare a rischio