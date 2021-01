Fiorentina, nuovi contatti con il Parma: sondaggi per Gervinho e Inglese

La Gazzetta dello Sport stamani scrive che tutte le strade di mercato della Fiorentina portano a Parma, dove Gervinho potrebbe chiedere la cessione e Roberto Inglese non è fuori dal mercato. I sondaggi sono già partiti, tant'è che il secondo dei due (Inglese) da outsider è diventato un'opportunità concreta, anche perché seppure D'Aversa dal suo ritorno non lo abbia messo nella lista dei partenti il suo destino potrebbe cambiare se arrivasse in Emilia un nuovo attaccante. Quanto a Gervinho, da un lato il ritorno di D'Aversa può riavvicinare l'ivoriano al Parma, dall'altro l'attaccante ha aperto più volte negli ultimi mesi a un addio. Per arrivare all'ex Roma la Fiorentina potrebbe far cassa con Kouame, Pulgar o Eysseric.