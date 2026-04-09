Fiorentina, oltre al danno la beffa: Dodo era diffidato, salterà il ritorno al Franchi col Palace

Il match di Selhurst Park si sblocca nel peggiore dei modi per la Fiorentina, con il Crystal Palace che trova il vantaggio grazie a un rigore di Mateta. A pesare come un macigno sulla serata viola, però, è l'imperdonabile ingenuità di Dodo: il brasiliano, intervenendo in netto ritardo su Guessand quando il pallone era già partito, ha rimediato un cartellino giallo che sa di doppia beffa.

Essendo entrato in campo da diffidato, infatti, l'ammonizione farà scattare automaticamente la squalifica: una pessima notizia per Paolo Vanoli, che dovrà rinunciare al suo terzino titolare per la gara di ritorno al Franchi. Mateta, intanto, non ha perdonato dagli undici metri, firmando l'1-0 per gli inglesi.

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