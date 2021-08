Fiorentina, Origi come vice-Vlahovic: la scadenza nel 2022 col Liverpool può agevolare l'affare

vedi letture

Il nome nuovo per l'attacco della Fiorentina, a meno di 48 ore dalla chiusura, è quello di Divock Origi. La Nazione sottolinea come il classe '95 abbia il contratto in scadenza 2022 con il Liverpool e la Fiorentina sarebbe pronta a metterlo sotto contratto per completare il reparto offensivo. La valutazione è di 15 milioni, ma il contratto in scadenza può essere lo spunto per trattare.