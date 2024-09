Fiorentina, Palladino: "Gudmundsson sarà convocato. L'arrivo di Commisso fondamentale"

vedi letture

Il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, alla vigilia della sfida contro la Lazio al Franchi, ha parlato ai microfoni ufficiali del club viola. Queste le sue parole: "Avere una settimana intera è stato importante. Equivale quasi a un mese di lavoro insieme ma a parte gli scherzi i ragazzi hanno avuto modo di conoscersi e hanno lavorato su tanti aspetti e sulla cura dei dettagli. Ho visto tanti miglioramenti della squadra, siamo pronti per domani".

Quanto incide la presenza di Commisso a Firenze?

"Il presidente ha portato tanta energia positiva, tanto carisma, e per noi è fondamentale averlo qui. Chi lo conosce sa quanto entusiasmo riesca a portare. Vogliamo andare in campo per dare una soddisfazione alla società e ai tifosi".

Quali saranno le difficoltà maggiori contro la Lazio?

"Affronteremo una squadra in salute e allenata molto bene da Baroni che conosco e stimo. Ha individualità davanti e può concederti qualcosa dietro. Siamo pronti, abbiamo preparato benissimo questa partita, faremo una grande prestazione".

Gudmundsson sarà convocato?

"Sì, finalmente è pronto. Siamo tutti felici, si è allenato tutta la settimana in gruppo e ha retto bene, nonostante l'inattività per infortunio. Ha lavorato bene e ha portato energia positiva. Non vediamo l'ora di vederlo in campo".

I tifosi?

"Ci manda la curva Fiesole ma i nostri tifosi sono sempre al nostro fianco, anche a Bergamo hanno cantato dal primo all'ultimo minuto. Sentiamo l'amore e dobbiamo sudare la maglia per regalare gioie a loro".