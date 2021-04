Fiorentina, per la porta piace Cragno. Il suo futuro passa dalla salvezza del Cagliari

La prossima estate vedrà i portieri protagonisti in Serie A. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, saranno molte le squadre che dovranno lavorare per capire a chi affidare la difesa della propria porta. Tra queste anche la Fiorentina, che in attesa di decidere cosa fare con Dragowski, che ha offerte dall'estero, deve pensare anche a dove sistemare Lafont. Il portiere francese è al Nantes il cui diritto d'acquisto a 7 milioni scade proprio questo mese, e nel caso Commisso avrebbe la possibilità di riprenderlo per altri 4 milioni. Intanto piace molto Alessio Cragno del Cagliari, in orbita Roma oltre che Fiorentina. Molto del futuro del portiere di Fiesole dipenderà dalla permanenza in Serie A o meno della squadra sarda.