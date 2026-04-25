TMW Fiorentina, Piccoli non sta bene, Kean non ci sarà: Vanoli pensa a Gudmundsson da falso nove

A poco meno di ventiquattro ore dal fischio di inizio della sfida tra Fiorentina e Sassuolo, gara valida per la 34^ giornata del campionato italiano di Serie A in programma al Franchi a partire dalle 12:30, emergono importanti novità di formazione che riguarda la compagine viola.

Secondo quanto infatti raccolta dalla redazione di TuttoMercatoWeb, sono in forte ascesa le quotazioni per vedere Albert Gudmundsson agire da centravanti. Paolo Vanoli potrebbe scegliere l’islandese da falso nove per far fronte all’emergenza offensiva della sua squadra, visto che Kean sarà ancora assente per il problema alla tibia e che Piccoli convive ormai da qualche settimana da una serie di guai fisici che non lo fanno essere al 100%. L’ex Cagliari dovrebbe comunque far parte dei convocati e resta in ballottaggio con Gudmundsson, che però al momento sembra aver scavalcato tutti nelle gerarchie.

Per quanto riguarda il resto della formazione, davanti al portiere De Gea si posizioneranno Dodo, Comuzzo - in vantaggio su Rugani - al posto dello squalificato Pongracic, Ranieri e Balbo. A centrocampo spazio a Fagioli in cabina di regia, e la coppia Mandragora-Ndour come mezze ali. Davanti, oltre a Gudmundsson, agiranno Solomon e Harrison.