Juventus, il piano per la trequarti: Gudmundsson piano B se non arriva Brahim Diaz

La Juventus mantiene vivo il sogno Brahim Diaz. L'esito dell'ultimo incontro con il padre agente del giocatore, per la verità, non induce all'ottimismo: il tecnico Spalletti si è speso in prima persona per far capire al ragazzo quanto sarebbe centrale nel suo progetto tecnico, ma al momento l'ex Milan intende dare priorità al Real Madrid e vuole giocarsi le proprie possibilità sotto la guida di José Mourinho.

Molto dipenderà dal mercato dei Blancos. Nel caso in cui Nico Paz, di ritorno dopo l'ottima esperienza al Como, dovesse restare a Madrid e soprattutto se il colpo dell'estate fosse Olise dal Bayern, ecco che la concorrenza dalla trequarti in su per Brahim Diaz sarebbe ancora più folta. A quel punto, potrebbe anche rivedere la sua posizione e decidere di andare a Torino avendo più certezza di giocare titolare.

Alternativa 'viola' a Brahim Diaz

Pur sperando che questo colpo vada a segno, necessariamente la Juventus sta studiando eventuali alternative. Stando a quello che riporta Tuttosport, una di queste corrisponde al nome di Albert Gudmundsson. L'islandese è in uscita dalla Fiorentina e a proporlo dalle parti della Continassa è stato il suo entourage. L'ipotesi non scalda Spalletti, anche per il recente diverbio tra i due nell'ultimo Juventus-Fiorentina. Tuttavia, potrebbe essere un'operazione interessante a livello di costi. I gigliati, infatti, aprirebbero all’ipotesi del prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato, per una cifra complessiva tra i 15 e i 18 milioni di euro.