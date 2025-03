Fiorentina, Pongracic: "Mi trovo bene da braccetto destro, mi aiuta anche la squadra"

vedi letture

Il difensore della Fiorentina Marin Pongracic ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro l’Atalanta vinto 1-0 e valido per la 30^ giornata di Serie A.

Testate voi in settimana Kean?

"Durante l'allenamento è più facile, in partita dai sempre il massimo. In allenamento si rilassa un po', in partita ci sta sempre".

Giochi con tranquillità.

"Prima volta a 3 in carriera, mi trovo bene da braccetto destro. Ho molte possibilità con la palla, senza palla è un po' più difficile ma mi aiuta anche la squadra. Dobbiamo continuare così, stiamo facendo un grande lavoro".

Cosa c'è dietro il vostro atteggiamento?

"In casa, anche contro altre squadre, abbiamo fatto grandi partite. Siamo in un bel momento e dobbiamo continuare così".