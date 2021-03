Fiorentina, Prandelli: "Ribery prenderà per mano la squadra. È un valore aggiunto"

Ribery può essere un valore aggiunto in un momento così delicato per la Fiorentina? "Sì perché ha personalità ed esperienza, ma anche perché conosce i tempi di gioco e ci aiuterà in campo - risponde Cesare Prandelli in vista della sfida salvezza di domani contro il Benevento - È un leader e quando ci sono partite importanti di solito i leader prendono per mano la squadra".