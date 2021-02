Fiorentina, Prandelli risponde a Ranieri: "Vincere per mettere la Sampdoria con l'acqua alla gola"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Sampdoria, il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha risposto anche alle parole di Claudio Ranieri, allenatore blucerchiato, che ha definito la Fiorentina una squadra con l'acqua alla gola: "Al di là delle definizioni sappiamo qual è il nostro campionato, speriamo di vincere per mettere anche la Samp con l'acqua alla gola. Nessuna squadra può considerarsi fuori da questa bagarre. Le prime 8 in classifica fanno un altro campionato, le altre lottano per la salvezza. La Samp è una squadra che verticalizza molto, va al sodo e palleggia poco. Sarà una gara impegnativa, l'esperienza di Ranieri è straordinaria. L'anno scorso ha portato a casa un grande risultato, per molti era difficile ma è arrivata la salvezza. Per me merita la Panchina d'Oro. Domani sarà una battaglia, dobbiamo essere in grado di sfruttare ogni piccolo errore che la Samp commetterà"

