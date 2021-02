C'è la Fiorentina per la Sampdoria, Ranieri: "Un avversario con l'acqua alla gola"

"La Fiorentina è un avversario con l'acqua alla gola. Il presidente Commisso ha detto che su tre partite vuole nove punti". Ha parlato così Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, in vista della sfida contro i viola: "Io ricordo sia la partita dell'andata che dell'anno scorso. La partita dell'anno scorso ha dell'incredibile. perdevamo 3-0 in dieci uomini senza che loro avessero tirato in porta. Due rigori e un autogol. Fu veramente una partita stranissima ma mi piacque perché la squadra fino all'ultimo ha cercato il gol e lo trovammo con Gabbiadini. Non valeva niente ma quello era lo spirito della squadra che non ci stava a perdere in ogni secondo".

