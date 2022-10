Fiorentina, problema al polpaccio per Igor: in giornata novità sulle condizioni del difensore

Un occhio all'infermeria per Vincenzo Italiano. Il tecnico della Fiorentina attende novità da Igor, alle prese con un problema al polpaccio, in vista del match di lunedì contro la Lazio. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Nazione, in giornata il club viole dovrebbe far sapere qualcosa di ufficiale sul difensore centrale.