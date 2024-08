Live TMW Fiorentina, Ranieri: "Per il rinnovo è tutto fatto. Manca solo la firma: sono felice"

Ci sarà anche Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, insieme a Raffaele Palladino, nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Puskas Akademia, valida per il preliminare di Conference League. A partire dalle 15.15 il giocatore prenderà la parola di fronte alle telecamere. Segui il live testuale a cura di TMW.

15.16 - Inizia la conferenza stampa.

Come sarà giocare al Franchi senza la Curva Fiesole?

"Sarà uno stadio diverso, lo abbiamo visto ieri per la prima volta. Quest'anno non sarà pieno ma i tifosi ci daranno una grandissima mano. Tutti insieme vogliamo raggiungere grandi traguardi".

Che sensazioni ha per questa stagione?

"Sono stato fuori contro il Parma per una squalifica presa l'anno scorso ed è stato brutto. Non vedo l'ora di iniziare, abbiamo fatto una grande preparazione. Non vedo l'ora sia domani".

Come vi preparate per la nuova stagione?

"Abbiamo raggiunto grandi traguardi ma dobbiamo resettare. Quest'anno dobbiamo fare meglio dell'anno scorso".

A che punto è il rinnovo?

"È tutto fatto, manca solo la firma. Sono felice perché sono qui da 11 anni. Spero di onorare sempre di più la maglia".

Come ha vissuto l'estate dopo la seconda finale persa di Conference?

"Perdere due finali è stato molto brutto. Dobbiamo essere fieri del lavoro fatto ma perdere tre finali su tre fa male. L'estate è stata dura, ha segnato l'uomo che marcavo io, ma dobbiamo andare avanti. Dobbiamo fare meglio dell'anno scorso".

Cosa cambia in difesa con Palladino?

"Il modulo è diverso e le idee lo stesso. Il mister ci vuole aggressivi, ci stiamo trovando bene e personalmente mi piace giocare più a tre che a quattro. Pongracic si sta ambientando bene. Faremo tutti bene".

Sente di poter spiegare ai nuovi cosa significhi giocare a Firenze?

"Credo che lo abbiano già capito a Parma".

Come ha visto la squadra dopo Parma?

"La squadra ha reagito bene, nella prima partita ufficiale contro una squadra che si conosce da tanto. Abbiamo fatto una grande partita e quest'anno faremo un grandissimo lavoro".

15.39 - Termina qui la conferenza stampa.