Fiorentina, rebus Mandragora: rinnovo in stand-by. In caso di partenza sguardo a Venezia

La Fiorentina continua a muoversi sul mercato, ma con alcuni ostacoli da superare. In attacco Stefano Pioli ha chiesto espressamente l'arrivo di un vice Kean. Tra i profili seguiti c’è Jacques Siwe, giovane attaccante del Guingamp, valutato circa 5 milioni di euro. La pista resta percorribile, ma non è ancora stata affondata in modo deciso dalla dirigenza.

Il nodo più intricato, però, riguarda il centrocampo. Tutto ruota attorno a Rolando Mandragora, attualmente fermo ai box per un problema fisico. Il rinnovo del contratto, ritenuto prioritario da parte della società per garantirne la permanenza in viola, si è arenato nelle ultime settimane. Dopo un iniziale ottimismo, le parole di uno degli agenti del calciatore hanno raffreddato gli entusiasmi: al momento, le parti restano distanti.

Qualora non si trovasse un accordo per il prolungamento, la Fiorentina potrebbe decidere di cedere il centrocampista - valutato tra gli 8 e i 10 milioni di euro - e virare su alternative già monitorate da tempo. In cima alla lista c’è Hans Nicolussi Caviglia, talento del Venezia che piace per le sue qualità tecniche e per la capacità di agire sia da regista che da mezzala. La situazione resta in evoluzione e sarà da tenere d’occhio nei prossimi giorni, con la Fiorentina pronta a cambiare strategia in base agli sviluppi sul fronte Mandragora.