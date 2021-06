Fiorentina, Ribery ai saluti. Potrebbe rimanere in Italia: lo cercano Parma e Monza

Franck Ribery si appresta a salutare la Fiorentina ufficialmente domani, al termine del suo contratto. Il suo futuro, però, potrebbe essere ancora in Italia ed in particolare in Serie B: sulle sue tracce ci sarebbero infatti sia il Monza che il Parma (che ha appena acquistato anche El Mudo Vazquez dopo Buffon), due compagini intenzionate a costruire squadre volte alla promozione in Serie A. Lo riporta SerieBnews.net.