Fiorentina, Ribery: "Se esco non sono mai contento. Quando perdo in partitella, un disastro"

Franck Ribery, attaccante della Fiorentina, parla così a Sky Sport dopo la partita pareggiata in casa del Torino con suo gol: "Mi fa piacere fare gol ogni tanto, ma la cosa più importante per me è giocare bene e vincere. Se avessimo continuato in dieci contro undici, avremmo potuto vincere, in nove era più difficile e diventa importante anche questo punto".

Quando viene sostituito, lei non è mai contento.

"Sono un giocatore e quando sono in campo vorrei sempre continuare ad aiutare i miei compagni, è la mia mentalità anche in allenamento. Anche nelle partitelle, se perdo, è un disastro. Oggi però è stata una situazione un po' diversa...".

Qualche gol brutto lo fa?

"Abbiamo fatto un'azione incredibile, tanta roba. Sappiamo tutti che Jack (Bonaventura, ndr) è un giocatore di qualità, segnare così è bello anche per noi".

Vorrà rimanere a Firenze in futuro?

"Sono sempre felice e contento, mi trovo in una bella città e mi sento bene con tifosi, città e giocatori. Ogni tanto siamo in situazioni difficili, ma continuo a battagliare insieme alla mia squadra".

Deve ancora segnare a Firenze, e anche col pubblico...

"Io sono pronto, a disposizione: dovete chiedere alla società".