Fiorentina, Ribery sì o Ribery no? La prima grande scelta di Gattuso

Ancora si sta ufficialmente godendo le vacanze, ma c'è da giurarci che Gennaro Gattuso non stia perdendo tempo e soprattutto non stia mancando di far sentire la sua presenza nella costruzione della prossima Fiorentina, quella che ha accettato di guidare spinto dalla giusta lunghezza d'onda sentita nelle parole e letta negli occhi del presidente Commisso. Un capitolo importante, il primo che si ritroverà ad affrontare di petto, è quello che riguarda Franck Ribery. Protagonista del primo biennio a stelle e strisce, anche il francese è metaforicamente arrivato nella fanfara ma oggi è un punto tutt'altro che fermo, almeno non se si guarda in proiezione futura. Il suo contratto scade tra due settimane, l'opzione a favore della Fiorentina in poche ore. Quello entro cui si dovrebbe cominciare a capire la direzione intrapresa, soprattutto lato viola. Perché Ribery lavora senza sosta anche nei giorni del fine settimana e in cuor suo, oltre ad averlo esplicitato a parole, spera in una conferma: le valutazioni però, oltre che quelle di carattere economico (percepisce 4 milioni netti) sono anche di carattere tecnico (un ruolo da titolare...?) e ambientale, viste le controindicazioni che potrebbe portare avere un giocatore del suo calibro scontento per un eventuale scarso utilizzo. Ma è campo di purissima ipotesi visto che la sensazione è che l'ultima parola, e non è un modo di dire, spetti a Gattuso. Neanche si tratta di esagerazione: se c'è una cosa che già appare chiara è che il nuovo allenatore abbia voglia di incidere personalmente. Sul campo e non solo.