Fiorentina, Ribery tra sondaggio Lazio e possibilità di rinnovo: appuntamento a fine stagione

La Lazio sta pensando a Franck Ribery per rinforzarsi in estate. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club biancoceleste ha sondato il terreno nelle scorse settimane. Tre mesi fa FR7 pensava che l’idea migliore fosse quella di rientrare in Germania. Ora però ci ha ripensato. Pensa di poter ancora essere in grado di garantire un campionato da protagonista e con Commisso si è dato appuntamento a campionato concluso.