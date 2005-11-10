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La Fiorentina non riscatta Solomon, ma l'israeliano potrebbe tornare. Lo scenario

La Fiorentina non riscatta Solomon, ma l'israeliano potrebbe tornare. Lo scenario TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2026
Dimitri Conti
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Dimitri Conti
Oggi alle 10:06Serie A

Arrivano conferme in merito al mancato riscatto di Manor Solomon da parte della Fiorentina. Come già ventilato nei giorni scorsi, si va verso la rinuncia del club viola all'attivazione del diritto di riscatto da 10 milioni di euro a proprio favore, concordato a suo tempo con il Tottenham, per l'acquisto dell'esterno israeliano. Uno scenario che viene raccontato anche dall'edizione fiorentina di oggi di Repubblica.

Questo però non significa che l'esperienza di Solomon alla Fiorentina sia da considerarsi in automatico conclusa del tutto. Come sottolineato dal quotidiano, infatti, tra i tre giocatori che la Fiorentina non riscatterà (oltre a lui ci sono Harrison, che sembra destinato al New England Revolution in MLS, e Rugani che invece torna intanto alla Juventus) l'israeliano è quello che ha più chance di tornare.

Lo scenario è chiaro: se il Tottenham accetterà una nuova soluzione in prestito con opzione per l'acquisto definitivo, o magari una cifra inferiore per un trasferimento immediato, allora la Fiorentina potrebbe tornare a pensare a Solomon. Altrimenti, si concentrerà su obiettivi differenti. A proposito di esterni d'attacco, un obiettivo sensibile dei viola parrebbe essere Luca Koleosho, italiano che ha da poco esordito in Nazionale maggiore con Baldini e che tornerà al Burnley dopo il prestito al Paris FC.

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