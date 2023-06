Fiorentina, Sabiri rinuncia ad una settimana di vacanze: ci sarà il 12 luglio al raduno

vedi letture

La Fiorentina inizierà il raduno per preparare la prossima stagione il 12 luglio e lo farà senza Sofyan Amrabat, Nikola Milenkovic, Christian Kouame e Nico Gonzalez, reduci dagli impegni con le nazionali. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, sarà invece presente Abdelhamid Sabiri, che rinuncerà ad una settimana di vacanze.

L'ex giocatore della Sampdoria è stato acquistato da Commisso a gennaio a titolo definitivo e lasciato in prestito in blucerchiato fino al termine della stagione. Il marocchino, che ha disputato i match con il Marocco, era tornato a casa a Francoforte dopo essere stato fermo da inizio maggio per problemi con l'ambiente e Stankovic. Sabiri verrà valutato dallo staff e poi avrà il compito di mettersi in pari con gli altri.